Происшествия 12.11.2021 10:38
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12.11.2021 10:38
Автомобиль ВАЗ-21120 расплющило после сильного столкновения с прицепом тягача на трассе во Фроловском районе Волгоградской области. В результате ДТП водитель, 21-летний и 35-летний пассажиры легковушки доставлены в больницу, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла накануне в 11-30 часов. Легковой автомобиль под управлением 28-летнего водителя двигался по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону Москвы. На 831 километре машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с тягачом Grunwald под управлением 43-летнего водителя. В результате сильного удара переднюю часть автомобиля вдавило в салон.
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