С экс-супругов в Волгоградской области взыскали 4 миллиона за поддельный коньяк





Бывшие супруги, которые торговали в городе Новоаннинский поддельным алкоголем известных марок и сигаретами, осуждены в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в районном суде, подсудимые признаны виновными по двум статьям УК РФ - незаконное использование товарного знака группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 180 УК РФ) и незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ) в крупном размере.

Приговором суда каждому назначено 3,5 года лишения свободы условно и штраф по 2 миллиона рублей. Также суд удовлетворил иск АО "Кизлярский коньячный завод" о взыскании с обвиняемых денежной компенсации в счет возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Судом установлено, что с декабря 2019 года бывшие супруги реализовывали не маркированную алкогольную продукцию и табачные изделия, используя известные чужие бренды: "Хортиця", "Лезгинка", "HENNESSY", "BOSCA", "MARTINI BIANKO", "WINSTON", "PARLIAMENT", "KENT", "BOND" и др. Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия на общую сумму более 707 тысяч рублей. Женщина признала вину частично. Ее бывший супруг заявил, что все указанные преступления он совершил лично, а не группой лиц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционной инстанции.



