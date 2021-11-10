Борьба с коррупцией

Экс-руководителя техникума в Волгограде приговорили за взятки к колонии строгого режима

Борьба с коррупцией 10.11.2021 15:36
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10.11.2021 15:36


К 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен бывший и.о. директора ГАПОУ "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным в совершении трех эпизодов получения взятки группой лиц по предварительному сговору (п."а" ч.5 ст.290 УК РФ), четырех эпизодов получения взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ), а также семи эпизодов служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ). 
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела совместно с заведующим отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству за денежное вознаграждение выдавали свидетельства об уровне квалификации по профессии "Помощник машиниста тепловоза" и "Помощник машиниста электровоза" без прохождения фактического обучения и проверки уровня знаний по указанным специальностям. Такие "услуги" стоили от 15 до 45 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимый с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года внес в свидетельства об уровне квалификации заведомо ложные сведения о прохождении 7 гражданами обучения в техникуме.
Оперативное сопровождение осуществлялось ОЭБиПК УМВД России по г. Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину мужчина признал частично.
Решением суда ему также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в образовательных учреждениях. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее сообщник осужденного, полностью признавший вину, был приговорен к 4 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

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