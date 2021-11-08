Расследования

В Волгограде дело задержанного в магазине маньяка-педофила дошло до суда

Расследования 08.11.2021 15:27
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08.11.2021 15:27


Перед судом в Волгограде предстанет безработный житель Кировского района Дмитрий Соболев по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины. Уголовное дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд. Обвиняемому по пп."а,б" ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия), пп. "а,б" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия) грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что Соболев вечером 21 июля текущего года около остановки "Угол парка" в Кировском районе напал на 14-летнюю девочку, которая возвращалась с подругами домой. Злоумышленник затащил девочку в заросли камыша, где надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.

Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала предполагаемого преступника. Им оказался безработный житель Кировского района Дмитрий Соболев, 1985 года рождения. Ранее он был судим за убийство несовершеннолетней. Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации и попытки скрыться от преследования, его местонахождение удалось установить. 31 июля его задержали бдительные граждане в магазине Советского района. Вину в содеянном Соболев полностью признал. Ожидать суда он будет под стражей.

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