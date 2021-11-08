Covid-19

Привитый «ЭпиВакКороной» экс-начальник отдела полиции скончался в Волгограде от коронавируса

Covid-19 08.11.2021 19:41
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08.11.2021 19:41


Федор Забазнов, бывший начальник отдела полиции Михайловского района, скончался в больнице Волгограда от коронавируса. Федору Антоновичу было 64 года. Как стало известно ИА «Высота 102», его жена Татьяна Забазнова, председатель Михайловской городской думы, находится в ковидном госпитале в Волгограде с таким же диагнозом. Незадолго до появления признаков заболевания муж с женой  вернулись из отпуска, рассказали коллеги супругов. 
Татьяна Забазнова не только возглавляет Михайловскую городскую думу, но и руководит Себряковским филиалом ВолгТУ. Сюда же устроился на работу после завершения карьеры в правоохранительных органах и ее муж Федор Антонович. Он возглавлял в этом учреждении службу охраны. Семья Забазновых была крепкой и образцовой парой и практически не разлучалась друг с другом. 
По сведениям информагентства, супруги были привиты вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ и зарегистрированной в октябре 2020 года. В начале марта Роспотребнадзор одобрил ее применение для людей старше 60 лет. Между тем, ранее сообщалось, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» у привитых практически не образовывались антитела. Представители центра "Вектор" после этого заявили, что определить наличие антител  после вакцинации "ЭпиВакКороной" можно только с помощью специальной тест-системы.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию, связанную со смертью от коронавируса жителя региона, привитого «ЭпиВакКороной», а также изложить доводы, свидетельствующие об эффективности или неэффективности данной вакцины. 
На фото Федор и Татьяна Забазновы/Одноклассники.  

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