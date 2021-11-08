Глава Советского района Волгограда сложил полномочия

Политика 08.11.2021 13:52
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08.11.2021 13:52
Глава администрации Советского района Волгограда Шафран Тепшинов сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы. Врип мэра Владимир Марченко принял отставку Тепшинова, вручил ему почетную грамоту и поблагодарил эффективную работу, неравнодушное отношение к жителям. На проводы главы Советского района пришли также вице-мэры Волгограда и спикер гордумы Владлен Колесников.
Шафран Тепшинов провел на муниципальной службе 19 лет. По неподтвержденной информации, в ближайшие дни он перейдет на работу в администрацию Элисты в соседней республике Калмыкия.
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