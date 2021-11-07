В Волгограде задержали убийцу сторожа базы





Следователи СК раскрыли убийство 62-летнего сторожа базы в Волгограде. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, личность подозреваемого установлена, он задержан.

Тело пожилого сторожа с множественными ушибленными ранами головы и лица было обнаружено накануне на территории строительной базы в Советском районе Волгоград. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что местный житель был трудоустроен сторожем на территории строительной базы. 4 ноября он со своим знакомым, который также работал на территории базы, распивал спиртные напитки. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый стал наносить удары руками по голове и лицу потерпевшего, которые и стали смертельными для пенсионера. С целью скрыть следы преступления, подозреваемый перетащил тело мужчины за территорию базы и спрятал его за строительным мусором.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



