Covid-19

В Волгоградской области изменили антиковидные меры на междугородних автобусах

Covid-19 05.11.2021 16:26
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05.11.2021 16:26


Пассажирам, выезжающим в другой город на госпитализацию, обследование, консультацию или восстановительное лечение, не потребуется предъявлять QR-код или отрицательный ПЦР-тест на автовокзалах Волгоградской области. Вместо сведений о вакцинации или перенесенном коронавирусе при покупке билета на междугородний автобус необходимо предоставить направление по форме № 057/у-04 на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию.
Напомним, с 25 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом ввел новые ограничительные меры на междугородних рейсах. Билеты стали продавать только вакцинированным или переболевшим пассажирам, либо тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Спустя несколько дней с трудностями при покупке билета столкнулся онкобольной с медотводом из Михайловки, который не смог поехать в Волгоград на КТ-обследование, прием врача и за препаратами химиотерапии. На кассе автовокзала ему отказали в продаже билета без ПЦР-теста.
Между тем, с 10 ноября в Волгоградской области вводятся новые правила продажи проездных билетов, в том числе социальных, на городском и пригородном общественном транспорте. Теперь пассажирам необходимо предъявить на кассе документы о вакцинации от коронавируса или перенесенном не более полугода назад заболевании.

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