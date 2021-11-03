В Волгоградской области растёт спрос на курьерскую доставку Почты России

Экономика 03.11.2021 11:36 Новости компаний
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03.11.2021 11:36 Новости компаний
С начала этого года жители региона отправили и получили с помощью курьеров Почты России 180 000 ускоренных отправлений EMS. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля доставленных на дом или в офис посылок и писем выросла на 20%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ежемесячно свыше 20 000 клиентов Почты России в Волгоградской области вместо визита в почтовое отделение ждут курьера у себя дома. Это особенно важно в период пандемии. Вызвать курьера и можно в мобильном приложении или на сайте компании. Это удобный способ, оставаясь дома, воспользоваться почтовыми услугами.
Оплатить отправку посылки EMS можно также у курьера. У каждого сотрудника есть мобильный терминал для приёма оплаты. EMS — самый быстрый и удобный способ доставки писем и посылок по России и за границу. Такие отправления сотрудники Почты упаковывают бесплатно, их доставку и вручение легко отследить по трек-номеру.
В Волгоградской области действуют 4 участка курьерской доставки. Они расположены в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке.
Участки курьерской доставки отличаются от обычных почтовых отделений тем, что предназначены только для операций с посылочной почтой. Курьеры принимают отправления непосредственно у клиентов и доставляют их до двери адресата в удобное время. Все почтовые отправления, поступившие в участок курьерской доставки, должны быть вручены получателям в течение 24-х часов.
Справка. В состав УФПС Волгоградской области входят 19 почтамтов, 1 Магистрально-сортировочный центр и 1 автоколонна. На территории региона работают 913 почтовых отделений (из них 683 – в сельской местности). УФПС Волгоградской области является крупнейшим работодателем, в компании трудятся свыше 5650 сотрудников. У почты в регионе действуют 5 модульных зданий по предоставлению услуг (МОПС), а также 4 передвижных отделения почтовой связи (ПОПС). На территории Волгоградской области проложено более 250 автомобильных почтовых маршрутов общей протяженностью более 36 тыс. км.
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