«Мы не свиньи»: волгоградцы возмущены качеством картофеля в супермаркетах

Общество 31.10.2021 11:03
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31.10.2021 11:03
Волгоградцы возмущены качеством картофеля, который продается в городских супермаркетах. Горожане недоумевают, как вообще можно предлагать покупателям товар такого непрезентабельного вида – размером чуть больше грецкого ореха, да еще с комьями грязи или и вовсе – зеленого цвета. «Раньше в нашей деревне такая картошка шла исключительно на корм свиньям, - рассказала волгоградка Ольга Сергеевна, которая прислала в редакцию фото картофеля из разных супермаркетов. – Теперь в роли свиней предлагают быть покупателям. К тому же еще оформляют это все как скидочные акции - налетай, подешевело!».
При этом цены на так называемый картофель поражают воображение. В одном магазине явно некондиционный товар продается аж за 44 рубля за килограмм. "Такую картошку и даром никто не возьмет", - считают волгоградцы.
Между тем, по данным Волгоградстата, средняя цена картофеля на прошлой неделе в регионе составила почти 40 рублей. В ведомстве утверждают, что корнеплоды подешевели на 6%.
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