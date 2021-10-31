«Мы не свиньи»: волгоградцы возмущены качеством картофеля в супермаркетах





Волгоградцы возмущены качеством картофеля, который продается в городских супермаркетах. Горожане недоумевают, как вообще можно предлагать покупателям товар такого непрезентабельного вида – размером чуть больше грецкого ореха, да еще с комьями грязи или и вовсе – зеленого цвета. «Раньше в нашей деревне такая картошка шла исключительно на корм свиньям, - рассказала волгоградка Ольга Сергеевна, которая прислала в редакцию фото картофеля из разных супермаркетов. – Теперь в роли свиней предлагают быть покупателям. К тому же еще оформляют это все как скидочные акции - налетай, подешевело!».







При этом цены на так называемый картофель поражают воображение. В одном магазине явно некондиционный товар продается аж за 44 рубля за килограмм. "Такую картошку и даром никто не возьмет", - считают волгоградцы.







Между тем, по данным Волгоградстата, средняя цена картофеля на прошлой неделе в регионе составила почти 40 рублей. В ведомстве утверждают, что корнеплоды подешевели на 6%.