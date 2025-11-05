Происшествия

Более 5 тыс. долларов США «спасла» для мошенников жительница Волгоградской области

05.11.2025
В Волгоградской области задержали 41-летнюю жительницу Новоаннинского района, которая по наставлению телефонных мошенников стала их курьером. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, она отдала аферистам 3 миллиона рублей, а после этого, сама того не ведая, пошла на преступление.

- С ней связались якобы со службы безопасности банка и сообщили, что она стала жертвой мошенников и запущен «протокол безопасности». Сославшись на длительность процедуры, мошенники убедили женщину «спасти» еще одного потерпевшего, пока идет процесс возврата ее денежных средств, - рассказали в Главке.

Женщина поехала в Урюпинский район, где забрала у 18-летнего юноши сбережения его родителей - более полумиллиона рублей и более 5 тысяч долларов США. После этого она перевела эти денежные средства якобы на «безопасный счет». В свою очередь мошенники обманули юношу, убедив его в том, что являются сотрудниками госструктур, а деньги нужно задекларировать.

