В Волжском ребенок получил ожоги из-за натяжного потолка

05.11.2025 21:19
В городе Волжском Волгоградской области из-за возгорания натяжного потолка пострадал 8-летний ребенок, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону.

Тревожный вызов поступил сегодня, 5 ноября, в 19:14 мск. 


- На улице Коммунистической из-за короткого замыкания осветительного прибора загорелся натяжной потолок в квартире на 1 этаже. Потушить пламя жильцы смогли подручными средствами до приезда пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в оперативном ведомстве.

Обожженного мальчика с места происшествия увезли в больницу. 


