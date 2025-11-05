В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»

Администрация Волгограда закупает на торгах 106 квартир для переселенцев из аварийных домов. Как сообщили в мэрии, конкурсные процедуры объявлены на покупку 38 однокомнатных, 63 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир площадью от 28 до 68 квадратных метров.

- Жилье приобретается в рамках новой региональной программы и предназначено для расселения МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, - уточнили в администрации.

В новом жилье, согласно конкурсной документации, должны быть кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка.

В администрации пояснили, что по действующему порядку владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность. С теми, кто проживает на условиях социального найма, будут заключены новые договоры. Жилье в новостройках будет передаваться горожанам по мере передачи недвижимости победителями конкурсных процедур.

Новая программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, стартовала в Волгоградской области этой осенью. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и предусматривает расселение свыше 3700 волгоградцев до конца 2027 года.

