Общество

Детские площадки в Средней Ахтубе отремонтируют по решению суда

Общество 05.11.2025 20:38
0
05.11.2025 20:38


Прокуратура Волгоградской области добилась через суд ремонта небезопасных детских площадок в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Как сообщили в надзорном органе, иск к администрации поселка был подан в Среднеахтубинский районный суд.

Список игровых площадок для детей, которые стали небезопасными в следствии ненадлежащего содержания, был подготовлен в рамках проверки исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

- Детские игровые площадки в городском поселении р.п. Средняя Ахтуба по адресам: ул. Гагарина, 117, 119, ул. Октябрьская, 76, 89, ул. Сибирская, 1, ул. Крестьянская, 4, 5а, находятся в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, элементы площадок имеют значительные повреждения, что препятствует их безопасной эксплуатации, - сообщили в прокуратуре.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Суд возложил на администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба провести ремонт детских площадок. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2025 20:50
Общество 05.11.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 20:38
Общество 05.11.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 19:14
Общество 05.11.2025 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 15:45
Общество 05.11.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 13:29
Общество 05.11.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 13:11
Общество 05.11.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 12:58
Общество 05.11.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 12:18
Общество 05.11.2025 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.11.2025 11:35
Общество 05.11.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 10:29
Общество 05.11.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 09:59
Общество 05.11.2025 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.11.2025 09:57
Общество 05.11.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 08:00
Общество 05.11.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 07:30
Общество 05.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2025 07:20
Общество 05.11.2025 07:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
В Волжском ребенок получил ожоги из-за натяжного потолкаСмотреть фотографии
20:50
Мемориал памяти военным разведчикам открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
Детские площадки в Средней Ахтубе отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
19:49
Удаление не поможет: переписки волгоградцев будут хранить три годаСмотреть фотографии
19:14
Волгоградский ботсад назвал дату проведения «Бала хризантем»Смотреть фотографии
18:43
Под Волгоградом 63-летнего москвича будут судить за ДТП с покалеченными детьмиСмотреть фотографии
17:49
«Это не мои действия. Это действия Буравлевой»: обвиняемый в убийстве Пак вспомнил детали страшного ДТПСмотреть фотографии
16:51
В «Сосновом Бору» под Волгоградом из-за зарядки загорелся домСмотреть фотографии
16:27
«СОГАЗ-Мед»: рак легкого – профилактика превыше всегоСмотреть фотографии
16:20
Лодку с мотором конфисковали у браконьера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Пыльная буря «поглощает» районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Более 5 тыс. долларов США «спасла» для мошенников жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Облсуд в Волгограде приступил к допросу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
14:14
ДТП с трамваем парализовало движение вагонов СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:29
Глава облсуда Алексей Глухов наградил судей за доблесть и усердиеСмотреть фотографии
13:11
В облдуме создадут рабочую группу по реализации соцполитикиСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области обнаружили чересчур «разжиревшую» молочкуСмотреть фотографии
12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
 