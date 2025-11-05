Детские площадки в Средней Ахтубе отремонтируют по решению суда

Прокуратура Волгоградской области добилась через суд ремонта небезопасных детских площадок в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Как сообщили в надзорном органе, иск к администрации поселка был подан в Среднеахтубинский районный суд.

Список игровых площадок для детей, которые стали небезопасными в следствии ненадлежащего содержания, был подготовлен в рамках проверки исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

- Детские игровые площадки в городском поселении р.п. Средняя Ахтуба по адресам: ул. Гагарина, 117, 119, ул. Октябрьская, 76, 89, ул. Сибирская, 1, ул. Крестьянская, 4, 5а, находятся в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, элементы площадок имеют значительные повреждения, что препятствует их безопасной эксплуатации, - сообщили в прокуратуре.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Суд возложил на администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба провести ремонт детских площадок. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

Фото из архива V102.RU

