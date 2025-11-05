Удаление не поможет: переписки волгоградцев будут хранить три года

Электронные переписки россиян с 1 января 2026 года операторы связи будут хранить не один год, как сейчас, а три. Соответствующее постановление пописал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Операторы связи будут обязаны с нового года хранить голосовую информацию, сообщения, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения, которые пересылают пользователи, в течение трех лет. Указанные данные и информация о пользователях будет предоставляться уполномоченным государственным органам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, и в целях обеспечение безопасности РФ.

Отмечается, что несмотря на последующее удаление переписки, данные автоматически поступают в централизованную базу.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!