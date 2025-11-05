Происшествия

В «Сосновом Бору» под Волгоградом из-за зарядки загорелся дом

Происшествия 05.11.2025 16:51
0
05.11.2025 16:51


Дачный дом едва не сгорел в СНТ  «Сосновый Бор» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, причиной пожара стало зарядное устройство для электрооборудования. 

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы накануне днем. В городе Краснослободск в СНТ произошло возгорание в дачном доме площадью 48 кв.м. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание на площади 3 кв.м. Огнем были охвачены домашние вещи. Пострадавших нет.


Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.11.2025 16:51
Происшествия 05.11.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:56
Происшествия 05.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:14
Происшествия 05.11.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 10:13
Происшествия 05.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:30
Происшествия 04.11.2025 00:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:25
Происшествия 04.11.2025 00:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 21:16
Происшествия 03.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 15:22
Происшествия 03.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 13:32
Происшествия 03.11.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 10:01
Происшествия 03.11.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 08:57
Происшествия 03.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 07:34
Происшествия 03.11.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 15:40
Происшествия 02.11.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 12:05
Происшествия 02.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 09:00
Происшествия 02.11.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:43
Под Волгоградом 63-летнего москвича будут судить за ДТП с покалеченными детьмиСмотреть фотографии
17:49
«Это не мои действия. Это действия Буравлевой»: обвиняемый в убийстве Пак вспомнил детали страшного ДТПСмотреть фотографии
16:51
В «Сосновом Бору» под Волгоградом из-за зарядки загорелся домСмотреть фотографии
16:27
«СОГАЗ-Мед»: рак легкого – профилактика превыше всегоСмотреть фотографии
16:20
Лодку с мотором конфисковали у браконьера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
Третья Карта, Ямы и Тумак: Билайн запустил мобильный интернет в 75 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Пыльная буря «поглощает» районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Более 5 тыс. долларов США «спасла» для мошенников жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Облсуд в Волгограде приступил к допросу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
14:14
ДТП с трамваем парализовало движение вагонов СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:29
Глава облсуда Алексей Глухов наградил судей за доблесть и усердиеСмотреть фотографии
13:11
В облдуме создадут рабочую группу по реализации соцполитикиСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области обнаружили чересчур «разжиревшую» молочкуСмотреть фотографии
12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
 