В «Сосновом Бору» под Волгоградом из-за зарядки загорелся дом

Дачный дом едва не сгорел в СНТ «Сосновый Бор» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, причиной пожара стало зарядное устройство для электрооборудования.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы накануне днем. В городе Краснослободск в СНТ произошло возгорание в дачном доме площадью 48 кв.м. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание на площади 3 кв.м. Огнем были охвачены домашние вещи. Пострадавших нет.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





