Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музей





В преддверии празднования 135-летия волгоградского водоканала, завершилось «переселение» из старого здания 1956-го года постройки в новое персонала водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе. В нем разместились около полусотни сотрудников: специалисты электротехнической лаборатории, энергоремонтной службы, энергомеханического отдела и отдела охраны окружающей среды, а также службы главного технолога, главного механика и главного эколога. Общая площадь нового трёхэтажного здания превысила 1100 квадратных метров.

Для волгоградских коммунальщиков создали самые комфортные условия труда: в кабинетах – новая мебель, офисная техника, стиральные и сушильные машины – в раздевалках, новый кухонный гарнитур и бытовая техника – в помещениях для приема пищи. Здесь же находится современный учебный класс, в котором будут заниматься как сотрудники, так и студенты, проходящие практику.





В старом здании водоочистных сооружений Краснооктябрьского района планируется возродить музей водоканала Волгограда. Впервые он был открыт в 2010 году на территории первой Царицынской водокачки, но в 2018 году из-за неудовлетворительного состояния исторического здания музей закрыли. Все экспонаты, которые рассказывают о более чем вековой истории водопровода Царицына-Сталинграда-Волгограда, будут собраны в новом месте.