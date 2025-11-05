Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музей

Общество

Общество 05.11.2025 09:59
В преддверии празднования 135-летия волгоградского водоканала, завершилось «переселение» из старого здания 1956-го года постройки в новое персонала водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе. В нем разместились около полусотни сотрудников: специалисты электротехнической лаборатории, энергоремонтной службы, энергомеханического отдела и отдела охраны окружающей среды, а также службы главного технолога, главного механика и главного эколога. Общая площадь нового трёхэтажного здания превысила 1100 квадратных метров.

Для волгоградских коммунальщиков создали самые комфортные условия труда: в кабинетах – новая мебель, офисная техника, стиральные и сушильные машины – в раздевалках, новый кухонный гарнитур и бытовая техника – в помещениях для приема пищи. Здесь же находится современный учебный класс, в котором будут заниматься как сотрудники, так и студенты, проходящие практику.


В старом здании водоочистных сооружений Краснооктябрьского района планируется возродить музей водоканала Волгограда. Впервые он был открыт в 2010 году на территории первой Царицынской водокачки, но в 2018 году из-за неудовлетворительного состояния исторического здания музей закрыли. Все экспонаты, которые рассказывают о более чем вековой истории водопровода Царицына-Сталинграда-Волгограда, будут собраны в новом месте.

Лента новостей

12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:29
Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовкуСмотреть фотографии
22:40
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
21:59
«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8Смотреть фотографии
21:00
32 пропавших в октябре волгоградца нашли живымиСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноябряСмотреть фотографии
19:33
Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 летСмотреть фотографии
19:00
Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единстваСмотреть фотографии
18:33
100-метровый флаг, забег в кокошниках и волжская уха: фоторепортаж о праздновании Дня народного единстваСмотреть фотографии
18:04
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
17:51
Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабряСмотреть фотографии
16:59
Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотажСмотреть фотографии
16:06
На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидовСмотреть фотографии
15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
 