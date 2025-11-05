Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием Филимоновым

В Волжском в эти минуты начинается церемония прощания с Почетным гражданином города Геннадием Филимоновым, который скончался на 86-ом году жизни после продолжительной болезни. Как сообщает V102.RU, прощание пройдет в храме Серафима Саровского.

В администрации Волжского отмечали, что имя Геннадия Филимонова неразрывно связано с развитием исполнительной власти, ветеранского движения и становлением казачества в городе.

Геннадий Филимонов переехал в Волжский в 1964 году. Работал на волжских заводах, пройдя путь от аппаратчика до замначальника цеха. Был заместителем главы городской администрации, помощником губернатора Волгоградской области.

В 90-е годы Геннадий Филимонов организовал и возглавил Волгоградский региональный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, оказавший помощь в получении компенсаций 280 тысячам жителей области. В 1991 году по его инициативе был создан Волжский округ донских казаков, которым он руководил в течение 10 лет, а впоследствии стал его почетным атаманом. В 2024 году его вклад в развитие казачьего движения был отмечен нагрудным крестом «За заслуги перед Всевеликим войском Донским».

Фото администрации Волжского





