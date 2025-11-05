Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщину

Происшествия 05.11.2025 10:13
0
05.11.2025 10:13


В Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград».

По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki на 563 километре автодороги сбил пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате аварии женщина погибла на месте происшествия до приезда медиков. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.11.2025 10:13
Происшествия 05.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:30
Происшествия 04.11.2025 00:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:25
Происшествия 04.11.2025 00:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 21:16
Происшествия 03.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 15:22
Происшествия 03.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 13:32
Происшествия 03.11.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 10:01
Происшествия 03.11.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 08:57
Происшествия 03.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 07:34
Происшествия 03.11.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 15:40
Происшествия 02.11.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 12:05
Происшествия 02.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2025 09:00
Происшествия 02.11.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2025 17:34
Происшествия 01.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2025 11:01
Происшествия 31.10.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2025 15:22
Происшествия 30.10.2025 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:29
Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовкуСмотреть фотографии
22:40
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
21:59
«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8Смотреть фотографии
21:00
32 пропавших в октябре волгоградца нашли живымиСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноябряСмотреть фотографии
19:33
Вилами на суде писано? Избитую жительницу Волгоградской области обвинили в покушении на убийство и посадили на 6 летСмотреть фотографии
19:00
Андрей Бочаров поздравил жителей с Днем народного единстваСмотреть фотографии
18:33
100-метровый флаг, забег в кокошниках и волжская уха: фоторепортаж о праздновании Дня народного единстваСмотреть фотографии
18:04
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армиюСмотреть фотографии
17:51
Ж/д билеты подорожают в России с 1 декабряСмотреть фотографии
16:59
Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотажСмотреть фотографии
16:06
На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидовСмотреть фотографии
15:32
Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов РоссииСмотреть фотографии
 