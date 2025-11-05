Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщину





В Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград».

По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki на 563 километре автодороги сбил пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате аварии женщина погибла на месте происшествия до приезда медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области