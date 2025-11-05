Общество

Мемориал памяти военным разведчикам открыли в Волгограде

05.11.2025 20:50
Сегодня, 5 ноября, в Дзержинском районе Волгограда состоялась торжественная церемония открытия памятного мемориала в честь разведчиков 68-го отдельного разведывательного батальона, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщил V102.RU Врио командира 68-го отдельного разведывательного батальона Сергей Борисов, разведчика в экипировке бойца, которого создал из бетона скульптор Олег Леонов, выделяют шеврон и оружие, которое используют именно разведчики. Памятный знак создан по инициативе разведчиков 68-го отдельного разведывательного батальона.

- Мемориал памяти установлен на территории воинской части, а открыл его Герой России Дмитрий Александрович Воробьев, - сообщил Сергей Борисов.


По его словам, неоценимую помощь в создании мемориала оказал руководитель реготделения «Школы безопасности» Дмитрий Шунин.

- День военного разведчика — это особый праздник, отмечаемый ежегодно в честь тех, кто стоит на страже безопасности нашей Родины. Именно разведчики первыми выявляют угрозы, собирают ценнейшую информацию и предотвращают возможные опасности задолго до того, как они станут явью, - сказал на торжественной церемонии Дмитрий Шунин. - Современные российские разведчики унаследовали лучшие традиции прошлого, став одной из лучших разведывательных структур мира. День военной разведки: слава тех, кто защищает страну невидимо. Военная разведка является одним из важнейших компонентов национальной обороны нашей страны.

День военного разведчика включён в перечень официальных государственных праздников. Он установлен 31 мая 2006 года Указом Президента Российской Федерации №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Фото предоставлено Дмитрием Шуниным

