В облдуме создадут рабочую группу по реализации соцполитики





В Волгограде по предложению губернатора Андрея Бочарова создадут рабочую группу для реализации социальной политики. Об этом стало известно сегодня, 5 ноября, в ходе Совета по экономическому развитию Волгоградской области.

Необходимость изменений в структуре управления соцполитикой, по словам главы региона, объясняется продолжающимся внедрением цифровых технологий, интеллектуальных систем, централизацией социальной поддержки.

– Необходимо совершенствовать как подходы к формированию социальной поддержки, так и саму структуру, осуществляющую координацию этой работы. При этом сами меры социальной помощи и поддержки должны быть качественными и максимально удобными, приближенными к человеку, семье – быть доступными жителям Волгоградской области, – подчеркнул Андрей Бочаров.

– Предлагаю на площадке Волгоградской областной думы образовать рабочую группу из числа депутатов, экспертов, представителей органов исполнительной власти, которой будут формироваться современные подходы в реализации социальной политики на территории Волгоградской области, исходя из текущей обстановки, задач, а также вызовов и угроз современного этапа развития, – озвучил инициативу глава региона.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»