Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской области

Сегодня, 5 ноября, глава региона Андрей Бочаров в рамках
проведения Совета по экономическому развитию Волгоградской области определил
задачи на будущий 2026 год.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации региона,
в работе принимают участие представители региональной администрации, Совета
областной Думы, администрации города, региональной Общественной палаты и региональной
КСП.
- В ходе сегодняшнего обсуждения считаю важным остановиться
на основных направлениях деятельности и задачах органов власти на 2026 год,
который согласно всем прогнозам экспертов, будет сопряжён с новыми серьёзными
вызовами для мировой экономики и финансово экономической системы. Все это
требует от нас не просто реакции на последствия изменения структуры экономики,
а проактивной позиции, направленной на купирование проблем и использования
новых возможностей, - отметил губернатор.
Какие темы были затронуты в рамках совета:
— планирование доходных и расходных обязательств,
концентрации усилий, ресурсов, резервов на приоритетных направлениях реализации
социально-экономических программ и проектов развития;
— выработка и реализация механизмов адаптации экономики и
социальной сферы к новым условиям;
— мобилизация ресурсов и средств по принципу приоритетности;
— повышение эффективности управления при выполнении программ
развития, повышение оперативности работы руководителей всех уровней;
— качественное прогнозирование развития
социально-экономической ситуации и выработку предложений по своевременному
купированию и преодолению вызовов и угроз;
— повышение качества оказания услуг населению;
— повышение уровня безопасности критически важной
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, территорий муниципальных образований
Волгоградской области;
— актуальные подходы в реализации социальной политики и
социальной поддержки.