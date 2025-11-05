Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской области





Сегодня, 5 ноября, глава региона Андрей Бочаров в рамках проведения Совета по экономическому развитию Волгоградской области определил задачи на будущий 2026 год.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации региона, в работе принимают участие представители региональной администрации, Совета областной Думы, администрации города, региональной Общественной палаты и региональной КСП.

- В ходе сегодняшнего обсуждения считаю важным остановиться на основных направлениях деятельности и задачах органов власти на 2026 год, который согласно всем прогнозам экспертов, будет сопряжён с новыми серьёзными вызовами для мировой экономики и финансово экономической системы. Все это требует от нас не просто реакции на последствия изменения структуры экономики, а проактивной позиции, направленной на купирование проблем и использования новых возможностей, - отметил губернатор.

Какие темы были затронуты в рамках совета:

— планирование доходных и расходных обязательств, концентрации усилий, ресурсов, резервов на приоритетных направлениях реализации социально-экономических программ и проектов развития;

— выработка и реализация механизмов адаптации экономики и социальной сферы к новым условиям;

— мобилизация ресурсов и средств по принципу приоритетности;

— повышение эффективности управления при выполнении программ развития, повышение оперативности работы руководителей всех уровней;

— качественное прогнозирование развития социально-экономической ситуации и выработку предложений по своевременному купированию и преодолению вызовов и угроз;

— повышение качества оказания услуг населению;

— повышение уровня безопасности критически важной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, территорий муниципальных образований Волгоградской области;

— актуальные подходы в реализации социальной политики и социальной поддержки.