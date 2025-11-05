Экономика

Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской области

Экономика 05.11.2025 12:49
0
05.11.2025 12:49


Сегодня, 5 ноября, глава региона Андрей Бочаров в рамках проведения Совета по экономическому развитию Волгоградской области определил задачи на будущий 2026 год.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации региона, в работе принимают участие представители региональной администрации, Совета областной Думы, администрации города, региональной Общественной палаты и региональной КСП.

- В ходе сегодняшнего обсуждения считаю важным остановиться на основных направлениях деятельности и задачах органов власти на 2026 год, который согласно всем прогнозам экспертов, будет сопряжён с новыми серьёзными вызовами для мировой экономики и финансово экономической системы. Все это требует от нас не просто реакции на последствия изменения структуры экономики, а проактивной позиции, направленной на купирование проблем и использования новых возможностей, - отметил губернатор.

Какие темы были затронуты в рамках совета:

— планирование доходных и расходных обязательств, концентрации усилий, ресурсов, резервов на приоритетных направлениях реализации социально-экономических программ и проектов развития;

— выработка и реализация механизмов адаптации экономики и социальной сферы к новым условиям;

— мобилизация ресурсов и средств по принципу приоритетности;

— повышение эффективности управления при выполнении программ развития, повышение оперативности работы руководителей всех уровней;

— качественное прогнозирование развития социально-экономической ситуации и выработку предложений по своевременному купированию и преодолению вызовов и угроз;

— повышение качества оказания услуг населению;

— повышение уровня безопасности критически важной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, территорий муниципальных образований Волгоградской области;

— актуальные подходы в реализации социальной политики и социальной поддержки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
05.11.2025 12:49
Экономика 05.11.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2025 12:24
Экономика 05.11.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 17:51
Экономика 04.11.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 14:01
Экономика 04.11.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 13:01
Экономика 04.11.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2025 16:07
Экономика 02.11.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 16:03
Экономика 01.11.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 15:11
Экономика 01.11.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2025 17:10 Реклама
Экономика 31.10.2025 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2025 12:57 Реклама
Экономика 31.10.2025 12:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2025 15:29
Экономика 30.10.2025 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2025 08:30
Экономика 30.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 18:51
Экономика 28.10.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 13:26
Экономика 28.10.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:30
Экономика 28.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:54
Третья Карта, Ямы и Тумак: Билайн запустил мобильный интернет в 75 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Пыльная буря «поглощает» районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Более 5 тыс. долларов США «спасла» для мошенников жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Облсуд в Волгограде приступил к допросу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
14:14
ДТП с трамваем парализовало движение вагонов СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:29
Глава облсуда Алексей Глухов наградил судей за доблесть и усердиеСмотреть фотографии
13:11
В облдуме создадут рабочую группу по реализации соцполитикиСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области обнаружили чересчур «разжиревшую» молочкуСмотреть фотографии
12:49
Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Власти Ростовской области и ДНР планируют вторую ветку водовода Дон-ДонбассСмотреть фотографии
12:24
РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяцСмотреть фотографии
12:18
УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде риелтора осудили за аферу с маткапиталом через КПКСмотреть фотографии
11:35
Военные разведчики вспоминают погибших сослуживцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде покупают 106 квартир для переселенцев из «авариек»Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградским коммунальщикам улучшают условия труда и возрождают музейСмотреть фотографии
09:57
Волжский прощается с Почетным жителем города Геннадием ФилимоновымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взяткиСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституциюСмотреть фотографии
08:00
Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вузСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:20
Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
07:14
Путин подписал закон о спецсборах для резервистовСмотреть фотографии
06:39
Режим воздушной опасности отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:29
Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовкуСмотреть фотографии
22:40
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях обыграли АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
21:59
«Киквидзе» вышел в плей-офф чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8x8Смотреть фотографии
21:00
32 пропавших в октябре волгоградца нашли живымиСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноябряСмотреть фотографии
 