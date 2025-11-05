РИА Новости: средний ипотечный платеж в Волгограде составил 68 тыс. в месяц





В Волгоградской области средний размер ипотечного платежа составил, по данным РИА Новости, более 68 тысяч рублей. Агентство подготовило очередной рейтинг российских регионов по ипотечным платежам, в котором Волгоградский регион расположился на 62-м месте. Соотношение уровня заработных плат и ежемесячных платежей не позволяет жителям Волгограда и области приобретать жилье в ипотеку. И такая тенденция отмечается в целом по стране, сообщают аналитики РИА Новости.

Согласно приведенным данным, средний размер ипотечного кредита в Волгоградской области составляет 3 900 000 рублей, средний ежемесячный платеж – 68 900 рублей. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате – 60,7%.

– Отношение ипотечного платежа к средней зарплате рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с августа 2024 года по июль 2025 года по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов соответствующие августу 2025 года, – объясняют авторы очередного рейтинга РИА Новости.

Таким образом, расчеты производились с учетом, что ипотечный кредит выплачивается двумя членами семьи совместно. Напомним, что согласно последним исследованиям Росстата, средняя зарплата в Волгоградской области составила 65 831 рубль. Следовательно, даже при таком доходе позволить себе в одиночку покупку жилья в кредит волгоградцы не состоянии.

Лидерами рейтинга стали северные регионы России. Первую строчку занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 23,5%. На второй строчке разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 28%. Замыкает первую тройку Ингушетия с результатом 28,4% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке. На четвертом и пятом местах расположились Чеченская Республика – 28,5% и Магаданская область – 29,7%.

Отметим, что ипотека в Волгоградской области оказалась доступнее, чем в Ростовской и Астраханской областях. Так, в Ростове средний ипотечный платеж составляет 78 тысяч рублей – 67% от совокупного дохода двух членов семьи в месяц. В Астраханской области платеж и вовсе более 80 тысяч рублей в месяц – более 70% от дохода семьи.

