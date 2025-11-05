



Сегодня, 5 ноября, в Волгоградской области отмечают профессиональный праздник сотрудники военной разведки. Так, в Новоаннинском районе утром состоялась памятная акция.

Ветераны военной разведки собрались у памятника землякам, погибших в локальных войнах, чтобы почтить память сослуживцев. С праздником всех причастных поздравил командир Воздушно десантного братства Новоаннинского района Николай Ренсков, пожелав здоровья, военной удачи и крепкого тыла.

В Волгограде по случаю Дня военного разведчика в Штабе 20-й дивизии в Дзержинском районе также прошло торжественное мероприятие. Здесь состоялось открытие памятного знака в честь разведчиков 68-го отдельного разведбатальона, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me