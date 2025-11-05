ДТП с трамваем парализовало движение вагонов СТ в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда днем 5 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и иномарки. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», в настоящее время затруднено движение вагонов СТ по направлению в Краснооктябрьский район.

По информации волгоградцев, столкновение произошло в тот момент, когда водитель иномарки выезжал на проспект Ленина с ул. Маршала Крылова. Удар пришелся на заднюю часть легкового автомобиля.

В результате ДТП следующие друг за другом трамваи вынужденно совершают остановку вблизи со стадионом. Движение автомобилей на ул. Маршала Крылова также затруднено.

Фото: читатели ИА «Высота 102»