В Волгоградской области обнаружили чересчур «разжиревшую» молочку





В Волгоградской области нашли подозрительную молочку. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, согласно оформленным документам, нарушения были допущены при производстве на предприятии в Быковском районе.

- Установлено, что из сырого коровьего молока в количестве 210 кг с массовой долей жира 4% изготовлена молочная продукция: сметана (10 кг), творог (20 кг), масло сливочное (5 кг), молоко сырое коровье (30 кг). При расчете количества жира в сырье, жир составил 8,4 кг, а в готовой продукции при подсчете всей изготовленной продукции — 10,1 кг. Таким образом, жира в вырабатываемой продукции больше, чем в сырье, что фактически невозможно, - уточняется в управлении.

По факту нарушения производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер в рамках компетенции. Производственный сертификат аннулирован.