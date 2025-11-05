Общество

Глава облсуда Алексей Глухов наградил судей за доблесть и усердие

05.11.2025
Председатель областного суда Алексей Глухов 5 ноября вручил ведомственные награды волгоградским судьям по случаю Дня работника суда. Среди награжденных, сообщает ИА «Высота 102», – как действующие судьи, так и судьи в отставке. 

Так, Почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы» награжден судья Волгоградского областного суда в отставке Сергей Еромасов.

Приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации медалью «За отличие в службе» II степени награждена председатель судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда Светлана Юткина. 

Медалью «За трудовую доблесть» награжден судья Волгоградского областного суда Олег Сологубов. 

Знаком отличия «За усердие» I степени награждены начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Волгоградского областного суда Елена Алиева и начальник отдела противодействия коррупции, работы с обращением граждан и делопроизводства областного суда Ирина Мастакова.

Знаком отличия «За усердие» II степени награждены: судьи Волгоградского областного суда Наталия Грекова, Жанна Коновалова, Людмила Лепилкина, Игорь Федоренко, а также начальник отдела обеспечения судопроизводства по административным делам Волгоградского облсуда Елена Гурьева и начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Анна Спиридонова.  

Напомним, что 5 ноября 2025 года в России впервые официально отмечается День работника суда. Праздник в этом году был утвержден президентом России Владимиром Путиным. 

