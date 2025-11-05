УФНС приглашает волгоградцев 13 ноября на День открытых дверей

Во всех инспекциях Волгоградской области 13 ноября пройдут Дни открытых дверей. Как сообщили в УФНС России по региону, налогоплательщики могут в этот день обратиться за консультациями с 9:00 до 20:00.

- В рамках данных мероприятий граждане смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также задать интересующие вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ, - пояснили в УФНС.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по вопросам налогообложения. Кроме того, все желающие смогут получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

УФНС также напоминает, что срок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям – не позднее первого декабря 2025 года.





