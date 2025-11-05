Волгоградский ботсад назвал дату проведения «Бала хризантем»

Традиционный «Бал хризантем» в волгоградском ботаническом саду в этом году откроется 8 ноября. В облкомприроды уточнили, что посетить это незабываемое мероприятие можно будет до 16 ноября.

На балу будут представлены более 100 сортов индийской и около 40 сортов мультифлора хризантем, включая новинки Katinka, Salmon, Saffina и Alibaba.

«Бал хризантем», напомним, всегда проходит в волжской оранжерее ботанического сада с аншлагом. Посетители смогут насладиться разноцветными цветочными плантациями и сделать незабываемые фото на их фоне.

Фото из архива V102.RU





