Волгоградским выпускникам повысят планку баллов ЕГЭ для поступления в вуз

05.11.2025 08:00
Минобрнауки утвердило список минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы в 2026-2027 учебном году. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения. 

В случае одобрения проекта, волгоградским выпускникам сложнее будет попасть в высшие учебные заведения. Так, по истории и иностранному языку теперь нужно набрать 40 баллов вместо 36 и 30.

Минимальный порог также подняли дли химии и биологии - проходной балл увеличится с 39 до 40. А минимальный балл для физике и информатике вырастит с 39 до 41 и с 44 до 46 соответственно. 

