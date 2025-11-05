Пыльная буря «поглощает» районы Волгоградской области

Районы Заволжья в Волгоградской области оказались во власти пыльной бури, которая движется со стороны Казахстана. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодный сервис Ventusky, во власти этого атмосферного явления оказались также Астрахань, Саратов и Махачкала.

В Волгоградской области по состоянию на 5 ноября, на пути пыльного облака находятся Волжский, Камышин, Котово, Быково, Ленинск, Дубовка и Светлый Яр. Эти населенные пункты, судя по карте погодного сервиса, уже столкнулись с пыльной бурей.





Согласно прогнозам, это неблагоприятное природное явление будет наблюдаться в Волгоградской области несколько дней.

Скриншот с Ventusky

Фото: архив V102.RU





