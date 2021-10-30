Экология

Место бывшей свалки на границе Волжского засеют травами за 2 млн рублей

Экология 30.10.2021 19:07
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30.10.2021 19:07


Определен подрядчик по рекультивации территории бывшей свалки в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района за 2,1 млн рублей. Единственным участником, заявка которого признана соответствующей, стала предприниматель Наталья Галкина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Заказчиком работ выступает ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства». Согласно условиям контракта исполнителю надлежит провести работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков. В 2021 году предприниматель должен покосить и сгрести заросли, которые выросли на территории бывшей свалки, и вывезти их. В следующем году почву необходимо удобрить азотными удобрения и сульфатом аммония и засеять многолетними травами: овсянницей и ежей сборной –, обеспечить их полив и покос.
Примечательно, что близ села Верхнепогромное планировалось провести деривационный канал до хутора Заяр в рамках проекта по строительству комплекса ГТС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. На днях проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. По сообщению администрации Волгоградской области, в составе комплекса предусмотрены мини-ГЭС, четыре насосных станции, предназначенные для подачи воды из Ахтубы в наиболее крупные ерики поймы, и водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала. О строительстве деривационного канала не сообщается.
Фото: elenathewise, ru.depositphotos.com.
Материал опубликован в рамках проекта «Сохраним экологию – обеспечим будущее».

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