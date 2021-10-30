Приятель утонувшей в машине девушки предстанет перед судом в Волгоградской области

Расследования 30.10.2021 15:32
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30.10.2021 15:32
Передано в суд уголовное дело 24-летнего жителя Урюпинского района, в машине которого на Хопре утонула 17-летняя девушка, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, оставлении места ДТП и заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 апреля 2021 года. Обвиняемый, будучи пьяным, поехал на автомобиле ВАЗ-2115 кататься со своей несовершеннолетней подругой. Ранним утром 18 апреля на берегу Хопра мужчина не справился с управлением, и машина съехала в реку. Покинуть салон стремительно погружающегося под воду автомобиля удалось только ему, девушка утонула. Парень сбежал с места преступления, а на следующий день написал заявление в полицию об угоне, в котором обвинил погибшую приятельницу. Тогда же мать пропавшей девушки заявила о ее исчезновении.
Следователи организовали проверку и установили подлинную картину всех событий того дня. Утонувший автомобиль подняли со дна реки почти сразу, а тело погибшей в акватории Хоправ нашли только спустя три недели местные рыбаки.
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