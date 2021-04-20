Трагедия на берегу: в утонувшей машине сотрудника волгоградского УФСИН погибла девушка

Расследования 20.04.2021 09:49
0
20.04.2021 09:49
Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения и 17-летней жительницы Урюпинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, накануне о пропаже девушки в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что ее дочь в выходные отправилась гулять со своим знакомым и пропала. По данному факту следственными органами была организована проверка.
По предварительным данным, поздно вечером 17 апреля девушка отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Они распивали спиртное, при этом передвигались на принадлежащем ему автомобиле "ВАЗ". Рано утром 18 апреля текущего года молодые люди припарковал машину на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. Испугавшись ответственности, мужчина изначально отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, выдвигая версию, что девушка угнала его транспортное средство и уехала в неизвестном направлении, однако впоследствии признался, что причастен к случившемуся. Известно, что молодой человек работает в структуре УФСИН России по Волгоградской области.
В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Водолазы обследуют место предполагаемой трагедии.
Фото: группа "Типичный Урюпинск", ВКонтакте; СУ СКР по региону
Реклама
Насильнику-педофилу из Волгограда почти в два раза увеличили срок в тюрьме20.04.2021 14:10
Расследования 20.04.2021 14:10
Троих волгоградцев осудят за "обнуление" чужого счета на скейт-площадке20.04.2021 13:17
Расследования 20.04.2021 13:17
Вину признал: суд над убийцей иностранного студента-медика начался в Волгограде (ВИДЕО)20.04.2021 11:12
Расследования 20.04.2021 11:12
Суд оправдал жительницу Волгоградской области за продажу пива мальчику с бородой19.04.2021 16:16
Расследования 19.04.2021 16:16
В Волгограде подсудимый под видом следователя пытался давить на свидетелей19.04.2021 14:50
Расследования 19.04.2021 14:50
Глава волгоградской стройфирмы задолжал миллион работнику из Севастополя19.04.2021 12:42
Расследования 19.04.2021 12:42
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестного16.04.2021 19:57
Расследования 16.04.2021 19:57
Ответственный за бизнес волгоградских депутатов в Красноармейском районе идет под суд16.04.2021 16:29
Расследования 16.04.2021 16:29
В Волгоградской области истязателю малолетнего пасынка предъявили обвинение16.04.2021 14:05
Расследования 16.04.2021 14:05
Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймов16.04.2021 11:46
Расследования 16.04.2021 11:46
Установлены новые пострадавшие безналичного беспредела на улицах Волгограда16.04.2021 11:44
Расследования 16.04.2021 11:44
Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТП16.04.2021 10:10
Расследования 16.04.2021 10:10
Жадность мамочку сгубила: в Волжском трое подельниц идут под суд за махинации с маткапиталом16.04.2021 09:35
Расследования 16.04.2021 09:35
Судимый за смертельное ДТП наркоман из Волгограда прятался от Интерпола в Польше15.04.2021 14:11
Расследования 15.04.2021 14:11
Ничего святого: лжериелтор из Волжского оставила родственников и многодетную семью без жилья15.04.2021 09:47
Расследования 15.04.2021 09:47
Реклама