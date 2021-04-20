Трагедия на берегу: в утонувшей машине сотрудника волгоградского УФСИН погибла девушка





Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения и 17-летней жительницы Урюпинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, накануне о пропаже девушки в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что ее дочь в выходные отправилась гулять со своим знакомым и пропала. По данному факту следственными органами была организована проверка.

По предварительным данным, поздно вечером 17 апреля девушка отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Они распивали спиртное, при этом передвигались на принадлежащем ему автомобиле "ВАЗ". Рано утром 18 апреля текущего года молодые люди припарковал машину на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. Испугавшись ответственности, мужчина изначально отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, выдвигая версию, что девушка угнала его транспортное средство и уехала в неизвестном направлении, однако впоследствии признался, что причастен к случившемуся. Известно, что молодой человек работает в структуре УФСИН России по Волгоградской области.





В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Водолазы обследуют место предполагаемой трагедии.

Фото: группа "Типичный Урюпинск", ВКонтакте; СУ СКР по региону