



С началом нерабочей недели в Волгоградской области наложены ограничения на непродовольственные магазины. С 30 октября по 7 ноября они могут обслуживать только привитых или переболевших коронавирусом покупателей. QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании должны быть и у всех продавцов.

Аптеки, продуктовые магазины и торговые точки с непродовольственными товарами первой необходимости продолжают работать в прежнем режиме. Покупатели и продавцы обязаны соблюдать базовые меры по предотвращению распространения ковида, прежде всего, носить закрывающую рот и нос защитную маску.

До 7 ноября включительно закрылись оздоровительные учреждения, бассейны, аквапарки, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, бани, сауны, запрещено проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий, выставок. В музеи и театры можно пройти только по QR-кодам о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, в фитнес-центры пропустят и с отрицательным ПЦР-тестом.