Covid-19 30.10.2021 10:02
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30.10.2021 10:02
С началом нерабочей недели в Волгоградской области наложены ограничения на непродовольственные магазины. С 30 октября по 7 ноября они могут обслуживать только привитых или переболевших коронавирусом покупателей. QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании должны быть и у всех продавцов.
Аптеки, продуктовые магазины и торговые точки с непродовольственными товарами первой необходимости продолжают работать в прежнем режиме. Покупатели и продавцы обязаны соблюдать базовые меры по предотвращению распространения ковида, прежде всего, носить закрывающую рот и нос защитную маску.
До 7 ноября включительно закрылись оздоровительные учреждения, бассейны, аквапарки, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, бани, сауны, запрещено проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий, выставок. В музеи и театры можно пройти только по QR-кодам о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни, в фитнес-центры пропустят и с отрицательным ПЦР-тестом.
С 30 октября также введен режим самоизоляции для непривитых или не переболевших неработающих жителей старше 60 лет. Под ограничения попадают также безработные волгоградцы с хроническими заболеваниями, у которых нет прививки от COVID-19 или справки о перенесенной болезни. Работодатели также обязаны на месяц перевести на удаленку всех сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями. Этой категории работников дается четыре недели для вакцинации от ковида при отсутствии медотвода и формирование иммунитета.
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