Ситуацией с похоронным беспределом в Волгограде озаботился представитель президента

Общество 29.10.2021 17:19
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29.10.2021 17:19
Аппарат уполномоченного представителя президента проявляет серьезную озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в Волгограде из-за ритуальной организации «Память». Об этом сообщил руководитель Волгоградского управления федеральной антимонопольной службы Роман Лучников на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 9 месяцев. «Уровень коррупции и нарушений антимонопольного законодательства в сфере похоронного дела остаются предельно высокими в ЮФО - в частности, в Волгоградской области», - прокомментировал Роман Лучников, ссылаясь на письмо из аппарата уполномоченного представителя президента. Руководитель антимонопольного ведомства добавил, что проблема давно вышла за пределы региона и уже вызывает большой резонанс на федеральном уровне.
Лучников раскрыл также подробности встречи, которая состоялась на прошлой неделе в прокуратуре города с участием представителей МВД и мэрии, в том числе с временно осуществляющим полномочия мэра Владимиром Марченко, где обсуждались вопросы принятия мер в отношении ритуальной организации. По его словам, ответы от представителей администрации города на поставленные вопросы не были направлены на решение существующих проблем. «Администрация всячески пытается попросту "замылить" изменения в правила организации похорон в городе, принятые гордумой еще в июле», - заявил он. Роман Лучников не стал скрывать, что остался крайне недоволен такой позицией мэрии.
В УФАС также высказались о процессе, который сейчас проходит в Тракторозаводском районном суде по административному делу в отношении сотрудников «Памяти», которые препятствовали проезду катафалков других частных ритуальных организации на территорию кладбища. «Органы полиции, наконец-то, удосужились составить протокол об административном правонарушении», - прокомментировал эту ситуацию Лучников. В УФАС пояснили, что решение суда будет иметь серьезное значение в борьбе с похоронным беспределом.
Напомним, чуть более месяца назад катафалк ритуальной фирмы индивидуального предпринимателя с гробом не пропустили на Верхнезареченское кладбище в Волгограде. Ритуальщикам и родственникам усопшего пришлось на плечах нести гроб от кладбищенского забора до могилы. Тогда поддержать коллег, которым также препятствовали в проезде на кладбище, приехали представители других ритуальных агентств.
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