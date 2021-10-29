Экономика

Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов, запустив первый массовый цифровой офис в России

Экономика 29.10.2021 12:07 Новости компаний
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29.10.2021 12:07 Новости компаний


Сбер расширил количество сервисов для удалённой работы с клиентами, которые помогут быстро и удобно взаимодействовать с банком даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации. 
Цифровой офис — консультации по видеосвязи
Специалисты Сбера проконсультируют клиента и помогут с оформлением продуктов экосистемы по видеосвязи. С помощью сервиса также можно узнать условия и оформить потребительский кредит, кредитные и дебетовые карты, вклады, страховые и инвестиционные продукты.Подключиться к цифровому офису можно с компьютера или мобильного устройства по адресу office.sberbank.ru.
Это простой, удобный и безопасный способ получить необходимую информацию, оставаясь дома. Все разговоры защищены сквозным шифрованием. А если во время общения камера не нужна или соединение слабое, клиент может отключить своё видео, но продолжить видеть сотрудника.Сервис работает 7 дней в неделю с 00:00 до 21:00 по московскому времени. 
Вход осуществляется через SberID. Если он отсутствует у клиента, его легко создать за несколько минут по ссылке или на сайте сервиса при входе в отдельно открывающемся окне. 
Цифровой офис Сбербанка – это первый сервис для самой широкой аудитории, который позволяет не только получить экспертную консультацию специалиста с наглядными материалами, но и оформить продукты банка и Экосистемы удаленно – в любом удобном месте.
Выездной персональный менеджер — для всех клиентов
Ранее сервис был доступен только зарплатным клиентам Сбера. Теперь любой клиент СберБанка может назначить личную встречу с выездным персональным менеджером в любом удобном месте. 
Выезднойперсональный менеджер поможет разобраться в нюансах использования банковских продуктов и цифровых сервисов, подберёт выгодный кредит или вклад, оформит продукт на месте.
Сервис бесплатный. Чтобы воспользоваться им, достаточно заполнить форму на сайте банка или сказать виртуальному ассистенту команду «Выездной персональный менеджер» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.Сотрудник банка перезвонит, чтобы договориться о встрече.
Доставка банковских карт
Клиенты Сбера могут заказать в СберБанк Онлайнновую или перевыпущенную дебетовую карту с доставкой по любому удобному адресу. Для этого при оформлении продукта нужно выбрать город, способ получения — доставкой и указать удобную дату, время и адрес.
После этого сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения деталей. При встрече с сотрудником потребуется оригинал паспорта. 
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка: «Возможность удалённо получать банковские и экосистемные услуги Сбера нужна нашим клиентам всегда, а в период сложной эпидемиологической ситуации— особенно. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому постоянно дорабатываем дистанционные клиентские пути, делаем их проще, удобнее и эффективнее. Три последних сервиса — результат такой доработки. В будущем всё больше услуг банка и экосистемы будут доступны нашим клиентам в дистанционном формате». 


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