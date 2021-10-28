Экономика

Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской области

Экономика 28.10.2021 21:13
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28.10.2021 21:13


Компания по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала самые высокооплачиваемые вакансии, открытые в Волгоградской области в настоящее время. Самую большую заработную плату в Волгоградской области предлагают генеральному директору производственного предприятия - от 450 тысяч рублей без вычета налогов. Ему будет необходимо участвовать в запуске пищевого производства и управлять деятельностью завода, сообщили ИА "Высота 102" в компании.
Второе и третье место в топе заняли вакансии руководителя отдела розничных продаж и сварщик ручной сварки. За их работу им готовы предложить 200 и 178 тысяч рублей на руки. Четвертое и пятое место отведено должностям директора филиала в сфере недвижимости и менеджера по продажам сельхозтехники. Им обещают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. 
На сегодняшний день в Волгоградской области свыше 1000 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Из них каждая третья - это рабочий персонал, четверть (24%) - сотрудники сферы продаж, 23% - специалисты по строительству и недвижимости. Еще 17% высокооплачиваемых вакансий размещены в сфере транспорта и логистики, а 15% - в секторе производства и сельского хозяйства.

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