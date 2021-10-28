



Компания по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала самые высокооплачиваемые вакансии, открытые в Волгоградской области в настоящее время. Самую большую заработную плату в Волгоградской области предлагают генеральному директору производственного предприятия - от 450 тысяч рублей без вычета налогов. Ему будет необходимо участвовать в запуске пищевого производства и управлять деятельностью завода, сообщили ИА "Высота 102" в компании.

Второе и третье место в топе заняли вакансии руководителя отдела розничных продаж и сварщик ручной сварки. За их работу им готовы предложить 200 и 178 тысяч рублей на руки. Четвертое и пятое место отведено должностям директора филиала в сфере недвижимости и менеджера по продажам сельхозтехники. Им обещают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей.