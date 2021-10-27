Волгоградская облдума закупает елочные шары почти на полмиллиона рублей

Борьба с коррупцией 27.10.2021 14:42
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27.10.2021 14:42
Две закупки на покупку елочных шаров объявил аппарат Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, депутатам понадобились сувениры на общую сумму около 470 тысяч рублей. В частности, аппарат облдумы закупает 100 елочных шаров синего цветы в упаковке из прозрачного пластика, перевязанной ленточкой. Начальная цена этой закупки – 37 тысяч рублей, то есть один шар будет стоить около 400 рублей. Еще 430 тысячи рублей выделено на приобретение 125 комплектов из трех стеклянных шаров тоже синего цвета и упакованные в коробки. Начальная цена каждого такого комплекса из трех елочных игрушек – около 2 тысячи рублей.
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