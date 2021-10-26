Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитным

Экономика 26.10.2021 18:09
0
26.10.2021 18:09
Первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев представил общественности проект бюджета региона на 2022-2024 годы. На будущий год он сформирован без дефицита: доходы и расходы составят 138,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Публичные слушания с участием депутатов, чиновников, глав муниципалитетов, представителей научного и экспертного сообществ и общественных организаций прошли в онлайн-формате.
«Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет приоритеты, обозначенные губернатором и направленные на рост благополучия людей и развитие региона, – сказал Дорждеев. – Будут выполнены все социально значимые обязательства, продолжится оказание адресной поддержки жителям, реализация мер по стимулированию экономики, национальных и региональных программ. Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены».
Первый вице-губернатор отметил, что в 2021 году валовый региональный продукт превысит показатель в триллион рублей, планируется, что в 2022 году он составит 1,024 трлн рублей.
В 2022 году 60% бюджетных средств израсходуют на социально значимые статьи расходов. На меры соцподдержки населения направят более 22 млрд рублей; 1,4 млрд рублей потратят из бюджета на льготное обеспечение лекарствами 260 тысяч жителей Волгоградской области. На переселение граждан из аварийного жилья, представление жилья детям-сиротам, ветеранам, инвалидам, молодым семьям и другие мероприятия жилищной политики заложены 2,4 млрд рублей. 28,6 млрд рублей направят из бюджета на реализацию региональных и национальных проектов.
В течение ближайших трех лет 14,1 млрд рублей потратят на строительство объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты. В местные бюджеты из регионального перечислят дополнительно 856,8 млн рублей, дотации для поселений увеличены на 88 млн рублей, субсидии на сбалансированность – на 55,3 млн рублей. Со следующего года муниципалитетам предоставят дополнительную помощь на содержание новых тракторов с прицепами и объектов благоустройства.
В проекте бюджета заложены средства на обеспечение муниципалитетов спецтехникой, освещение улиц, реконструкцию и строительство систем водоснабжения, на ремонт ДК и школ. В плане на 2022-2024 год – строительство трех детсадов на 340 мест и шести школ на 5250 мест, завершение возведения двух инфекционных корпусов в Михайловке и Камышине, строительство онкологии в Урюпинске и радиологического корпуса в Волгограде и другие направления.
После общественного обсуждения законопроект о бюджете на 2022-2024 годы рассмотрят в Волгоградской областной думе.
Реклама
Волгоградцы массово переходят на самозанятость26.10.2021 22:00
Экономика 26.10.2021 22:00
Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»26.10.2021 20:14
Экономика 26.10.2021 20:14
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде26.10.2021 17:30
Экономика 26.10.2021 17:30
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»26.10.2021 16:41
Экономика 26.10.2021 16:41
Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз26.10.2021 16:38
Экономика 26.10.2021 16:38
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за доллар26.10.2021 16:32
Экономика 26.10.2021 16:32
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.026.10.2021 15:34
Экономика 26.10.2021 15:34
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов26.10.2021 14:53
Экономика 26.10.2021 14:53
Банк «Открытие» предоставил компаниям МСБ более 2,8 млрд рублей в рамках государственной программы «зонтичного» кредитования26.10.2021 13:28
Экономика 26.10.2021 13:28
ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Новороссийске на сумму более 3 млрд рублей26.10.2021 12:08
Экономика 26.10.2021 12:08
Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.026.10.2021 12:03
Экономика 26.10.2021 12:03
По итогам 9 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 71,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ26.10.2021 09:56
Экономика 26.10.2021 09:56
Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг 3 трлн рублей26.10.2021 09:13
Экономика 26.10.2021 09:13
По улицам Волгограда проедет Патруль заботы25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
Реклама