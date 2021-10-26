Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитным





Первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев представил общественности проект бюджета региона на 2022-2024 годы. На будущий год он сформирован без дефицита: доходы и расходы составят 138,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Публичные слушания с участием депутатов, чиновников, глав муниципалитетов, представителей научного и экспертного сообществ и общественных организаций прошли в онлайн-формате.

«Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет приоритеты, обозначенные губернатором и направленные на рост благополучия людей и развитие региона, – сказал Дорждеев. – Будут выполнены все социально значимые обязательства, продолжится оказание адресной поддержки жителям, реализация мер по стимулированию экономики, национальных и региональных программ. Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены».

Первый вице-губернатор отметил, что в 2021 году валовый региональный продукт превысит показатель в триллион рублей, планируется, что в 2022 году он составит 1,024 трлн рублей.

В 2022 году 60% бюджетных средств израсходуют на социально значимые статьи расходов. На меры соцподдержки населения направят более 22 млрд рублей; 1,4 млрд рублей потратят из бюджета на льготное обеспечение лекарствами 260 тысяч жителей Волгоградской области. На переселение граждан из аварийного жилья, представление жилья детям-сиротам, ветеранам, инвалидам, молодым семьям и другие мероприятия жилищной политики заложены 2,4 млрд рублей. 28,6 млрд рублей направят из бюджета на реализацию региональных и национальных проектов.

В течение ближайших трех лет 14,1 млрд рублей потратят на строительство объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты. В местные бюджеты из регионального перечислят дополнительно 856,8 млн рублей, дотации для поселений увеличены на 88 млн рублей, субсидии на сбалансированность – на 55,3 млн рублей. Со следующего года муниципалитетам предоставят дополнительную помощь на содержание новых тракторов с прицепами и объектов благоустройства.

В проекте бюджета заложены средства на обеспечение муниципалитетов спецтехникой, освещение улиц, реконструкцию и строительство систем водоснабжения, на ремонт ДК и школ. В плане на 2022-2024 год – строительство трех детсадов на 340 мест и шести школ на 5250 мест, завершение возведения двух инфекционных корпусов в Михайловке и Камышине, строительство онкологии в Урюпинске и радиологического корпуса в Волгограде и другие направления.

После общественного обсуждения законопроект о бюджете на 2022-2024 годы рассмотрят в Волгоградской областной думе.