Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз

Экономика 26.10.2021 16:38 Новости компаний
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26.10.2021 16:38 Новости компаний
«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более трёх миллионов раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру, в числе которых 45 тысяч участников из Волгоградской области.
Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира. Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021–2022 учебном году, посвящённого искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.
Масштабный просветительский проект организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнёрстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель — ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.
Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажёре. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.
Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры». 135 встреч со школьниками в таком же формате организовали территориальные банки и головные отделения Сбербанка. В Волгоградской области «Урок цифры» состоялся для учащихся школы «Поколение». В ходе встречи школьники узнали, что такое искусственный интеллект, как он работает и применяется в различных профессиях, чем полезен людям.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы активно участвуем в образовательных проектах, направленных на развитие у молодого поколения интереса к информационным технологиям. Для нас важно показать ребятам насколько востребованы могут быть профессии из области «цифры». Уже сейчас искусственный интеллект применяется во многих сферах. Это не только iT, но и экономика, медицина, образование. Думаю, что «Урок цифры» привлечет многих талантливых ребят, и они в будущем могут стать частью команды банка или компаний экосистемы Сбер».
Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»: «Благодарим всех партнёров, без которых проект был бы невозможен, за вклад, который они внесли в развитие цифровых навыков и компетенций миллионов наших ребят по всей стране и миру. Нам в очередной раз удалось показать, что при правильном подходе даже такая непростая тема будет интересна огромному числу детей и взрослых, что технологии искусственного интеллекта должны изучаться в школе».
Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.
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