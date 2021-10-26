Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратами





Поле в Городищенском районе, куда летом неизвестные выбросили центнеры гниющего лука , оказалось отравлено нитратами. Концентрация вещества в образцах почвы превысила допустимые нормы в 79,1 раз, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Инспекторы надзорного ведомства совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку после публикации в социальных сетях и СМИ информации об урожае, выброшенном неподалеку от Новонадеждинского сельского поселения. Гниющим луком было покрыто 38 тысяч квадратных метров – для сравнения, это общая площадь 733 типовых двухкомнатных квартир. Объем выброшенных овощей составил 16,8 кубических метров.





Отходы лука с истекшим сроком годности инспекторы отнесли к V классу опасности для окружающей среды. В результате отравления почвы экологии был нанесен ущерб в размере 410 тысяч рублей. Информация об этом передана в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования и взыскания вреда.

Напомним, зловонное поле с гниющим луком образовалось в Городищенском районе в начале июля. Удушающий запах распространился на десятки метров вокруг. Очевидцы предположили, что нерадивые продавцы или владельцы продовольственных складов таким образом избавились от нераспроданного урожая прошлого года вместо утилизации по правилам. Люди также сообщили, что это не первый подобный случай. Излишки старого лука появляются каждый год, и не только около Новой Надежды, но и поблизости от Нового Рогачика и других населенных пунктов, где выращивают этот овощ в промышленных масштабах.

Фото: Жесть Волгограда, ВКонтакте.