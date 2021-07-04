Горе луковое: в поле под Волгоградом выкинули гниющий урожай

Общество 04.07.2021 09:02
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04.07.2021 09:02
Зловонное поле с гниющим луком образовалось в Городищенском районе неподалеку от Новонадеждинского сельского поселения. В нескольких километрах от аэропорта Волгограда неизвестные выкинули по меньшей мере несколько сотен килограммов залежавшегося овоща, рассказали ИА «Высота 102» местные жители.
Запах гнилого лука распространяется на десятки метров вокруг и доносится до пруда Новая Надежда, граничащего с поселком. Очевидцы предполагают, что нерадивые продавцы или владельцы продовольственных складов таким образом избавились от нераспроданного урожая прошлого года вместо утилизации по правилам.
Фотографии заваленного луком поля опубликовали в местных социальных сетях – на снимках видно, что часть выброшенного овоща еще не успела потерять товарный вид. В комментариях пользователи отметили, что это не первый подобный случай – излишки старого лука появляются каждый год, и не только около Новой Надежды, но и поблизости от Нового Рогачика и других населенных пунктов, где выращивают этот овощ в промышленных масштабах.
Фото: Жесть Волгограда, ВКонтакте.
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