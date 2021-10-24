В Волгограде дорожает растительное масло





В Волгоградской области растут цены на растительное масло. По данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», стоимость килограмма и литра этого продукта за неделю увеличилась на 0,41% и достигла 120,37 рубля за килограмм и 111,94 рубля за литр. В магазинах уже практически не встретишь бутылки растительного масла стоимостью в 109 рублей. Напомним, такая стоимость держалась несколько месяцев благодаря действующему соглашению производителей масла с правительством России. Действие этого соглашения закончилось 1 октября этого года.

Также в регионе поднимаются и цены на сахар. В среднем килограмм этого продукта стоит 47,20 рублей, рост стоимости за неделю составил 1,24%. Цены на сахар также сдерживались на основании соглашений с правительством.