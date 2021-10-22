Общество 22.10.2021 10:25
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22.10.2021 10:25
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства 2-ой очереди блока биоочистки на острове Голодный в Волгограде. По нему бюджет Волгоградской области получит в 2021-2024 годах 1,78 млрд рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте правительства документ.
Первый транш в размере 189,5 млн рублей Волгоградская область получит в 2021 году, 273,1 млн рублей предусмотрены в 2022 году, на 2023 и 2024 годы заложено по 632,3 и 686,2 млн рублей соответственно. Сооружения биологической очистки мощностью 400 тысяч кубометров в сутки должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, следует из распоряжения.
В настоящее время на острове Голодный строится первая очередь блока биоочистки. За три года здесь возвели здание воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, установили модули энергоснабжения, залили бетонный фундамент для станции дисковой фильтрации. Сейчас проводится обустройство аэротенков. В дальнейшем все объекты блока биоочистки соединят с действующей станцией аэрации на Голодном в единый комплекс.
Аукцион на строительство второй очереди был объявлен 24 сентября, 8 октября был определен подрядчик, им стал АО «Акватик». Цена контракта составляет 1,99 млрд рублей, большую часть которого профинансирует федеральный центр. Остальная сумма будет оплачена из регионального и городского бюджетов. Основой второй очереди являются специальные бассейны – аэротенки с вторичными отстойниками, здание дисковых фильтров, илоуплотнители и воздуходувная станция.
Ввод новых сооружений на острове Голодный, строящихся в рамках нацпроекта «Экология», должен втрое снизить объём неочищенных стоков, попадающих в Волгу.
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