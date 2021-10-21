Федеральные новости

На Ростовской АЭС остановлен второй энергоблок из-за утечки пара

Федеральные новости 21.10.2021 11:00
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21.10.2021 11:00


Энергоблок №2 Ростовской АЭС, расположенной в 175 км от Волгограда, отключен от сети для ремонта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров. Об этом сообщили сегодня утром в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС.
Персонал АЭС во время обхода минувшей ночью зафиксировал парение из-за дефекта сварного шва на трубе, относящейся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Система является частью второго «чистого» контура, радиоактивная вода по нему не циркулирует. «Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно», – говорится в официальном сообщении.
В управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Блоки №3 и №4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Первый энергоблок с 18 сентября остановлен на планово-предупредительный ремонт. «Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений», – подчеркнули в управлении.
Фото: сайт Ростовской АЭС.

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