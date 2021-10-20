Кафе и ресторанам в Волгоградской области не хватает поваров

Экономика 20.10.2021 14:52
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20.10.2021 14:52
Серьезный кадровый дефицит поваров образовался в Волгоградской области. Спрос на них среди работодателей вырос на 97% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании HeadHunter.
На одну вакансию повара в Волгоградской области приходится всего 0,9 резюме. Нормой для рынка труда и комфортным для работодателей и соискателей показателем считается 5-6 резюме на одну вакансию. В январе-октябре, согласно данным компании, было открыто более тысячи вакансий, средняя зарплата по которым составляет 34,8 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом она выросла на 7 тысяч рублей. Шеф-поварам, потребность в которых выросла так же почти вдвое, готовы платить 64 тысячи рублей.
В среднем по России на одну вакансию повара приходится 1,2 резюме. Дефицит поваров отчасти обусловлен повышением спроса на 85%: с начала 2021 года в стране было открыто 100 тысяч таких вакансий, более 20% из них – в Москве. Средняя предлагаемая зарплата составляет 46,1 тысячу рублей, за два года она выросла почти на 8,7 тысяч рублей.
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