Четыре человека погибли в двух жутких ДТП в Волгоградской области

Происшествия 20.10.2021 11:01
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20.10.2021 11:01
Двое мужчины и две женщины погибли в результате лобовых столкновений автомобилей, произошедших в Калачевском и Еланском районах Волгоградской области. В одном из ДТП еще один человек получил незначительные травмы и отказался от госпитализации, сообщили в региональном ГУ МВД.
По предварительным данным, около 15.15 на трассе Октябрьский – Шебалино в Калачевском районем 40-летний водитель Daewoo Nexia ехал со стороны Шебалино и пошел на обгон грузовика. Он не убедился в безопасности маневра и на полосе встречного движения врезался в Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 65-летний мужчина. В результате сильного удара капоты машин вдавило в салон. Водитель Daewoo и его 37-летняя пассажирка скончались на месте ДТП, мужчина в Suzuki отказался от поездки в больницу.
Менее чем через час аналогичная авария произошла на мосту в Елани. 49-летняя женщина за рулем ВАЗ-21120 в нарушение правил начала обгонять на мосту, и ее автомобиль врезался в Lada Priora. После столкновения машины отбросило в разные стороны. В результате ДТП водитель ВАЗ-21120 и ее 55-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 38-летний водитель Lada Priora не пострадал.
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