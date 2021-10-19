Двое волгоградцев пошли под суд за земельные аферы

Расследования 19.10.2021 12:20
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19.10.2021 12:20
По искам прокуратуры суд изъял у двух злоумышленников земельные участки за подделку документов собственности в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в отношении двух мужчин заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит срок до 10 лет.
Установлено, что двое жителей Волгограда в мае-июне 2019 года на основании поддельных документов зарегистрировали право собственности на два земельных участка площадью 1 113 кв.м. кадастровой стоимостью порядка 1,5 млн рублей, которые находились на территории Ворошиловского района.
В связи с этим прокуратура предъявила иски об изъятии участков из чужого незаконного владения и прекращении прав собственности на земельные участки, а также исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о правах на земельные участки. Ворошиловский районный суд в полном объеме удовлетворил иски. Судебные решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке.
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