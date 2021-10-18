МЧС сообщило о рекордном обмелении нижней Волги

Федеральные новости 18.10.2021 18:08
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18.10.2021 18:08
Уровень воды в Волге упал более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года. Обмеление зафиксировано в створе Астрахани, но касается всей нижней Волги, сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.
Из-за сложной гидрологической ситуации в нижней Волге в Астраханской области могут остаться без воды более 10 тысяч человек - жители Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов. Кроме того, возможна остановка паромных переправ и снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства. Также в зимний период может начаться массовая гибель рыбы из-за кислородного голодания. Эксперты предлагают органам исполнительной власти Астраханской области спланировать и провести комплекс мероприятий для минимизации ущерба в период маловодья и надежного обеспечения населения водой.
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