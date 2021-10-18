МЧС сообщило о рекордном обмелении нижней Волги





Уровень воды в Волге упал более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года. Обмеление зафиксировано в створе Астрахани, но касается всей нижней Волги, сообщил н ачальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.